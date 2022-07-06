%20 نمو مبيعات أضاحي العيد في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت وتيرة الطلب على الأضاحي في أسواق الماشية بالعاصمة أبوظبي بشكل ملحوظ بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، لتسجل مبيعات التجار والمسالخ نمواً بـ 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أكده تجار في السوق المحلية.

وشهدت مسالخ وعزب إمارة أبوظبي خلال الأيام القليلة الماضية نشاطاً ملحوظاً من قبل التجار وملاك العزب، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الإقبال من المستهلكين على شراء الأضاحي، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووفق ما أشار إليه ملاك العزب والباعة في السوق، الذين أكدوا أن الطلب شهد زيادة كبيرة على شراء الأغنام والخراف والأبقار التي تتوافق مع اشتراطات الأضحية بحسب الشريعة الإسلامية.

حركة نشطة

وخلال جولة ميدانية لـ«الاتحاد»، شملت بعض مواقع بيع الأضاحي التي خصصتها إمارة أبوظبي، تبين وجود إقبال جيد على شراء الأضاحي، إذ يقوم زبائن بدفع «عربون» لحجز أضاحيهم، كما سجلت الجولة استقرار أسعار الأضاحي في الوقت الذي رجّح فيه التجار أن يتضاعف نشاط الحركة على شراء الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد علي شجاع مدير شركة الواحة للمواشي، ارتفاع نشاط الحركة التجارية على شراء الأضاحي بشكل ملحوظ منذ نحو يومين، مبيناً أن معظم العملاء يقومون بدفع كامل ثمن الأضحية أو جزء من ثمنها كعربون ويبقونها لدى التاجر بعد أن يتم ترقيمها.

وأوضح شجاع أن السوق شهد حركة متسارعة في الطلب وزيادة كبيرة حققت مكاسب للسوق، موضحاً أن الطلب تركز على شراء الخراف والماعز من الأنواع النعيمي والنجدي والجزيري والصومالي.

أسعار الأضحية

وأكد شجاع أن أسعار الأضاحي مستقرة عند مستويات العام الماضي، لافتاً إلى أن الأسعار لم تشهد زيادة، تذكر حيث بلغ سعر الأغنام من نوع النعيمي نحو 1350 درهماً، فيما سجل سعر الجزيري 1150 درهماً، بينما جاء الصومالي في حدود 700 درهم.

وأضاف أن سعر الأبقار تراوح ما بين 5500 إلى 6000 درهم، مشيراً إلى وجود رقابة على جودة المعروض من المواشي والأضاحي التي تتوفق مع الاشتراطات والمواصفات المطلوبة للأضحية، مؤكداً أن مسالخ الإمارة لن تقوم باستقبال تسلم الأضاحي وذبحها، إلا من خلال التطبيقات الخاصة بمسالخ أبوظبي وبمواقيت مختلفة.

ثبات الأسعار

من جانبه، أوضح أحد ملاك العزب في الإمارة أن أسعار أضاحي العيد شهدت ثباتاً ملحوظاً عند مستويات العام الماضي، كما لم يطرأ أي تغيير عن أسعارها في الأيام العادية، مؤكداً أن الطلب تزايد خلال الأيام الماضية على شراء الأضاحي من الخراف، لافتاً إلى أن بعض العملاء يفضلون الشراء من العزب الخاصة بالمواطنين، وذلك لتراجع أسعار العزب مقارنة بالمحال.

وقال خالد أحمد المزروعي صاحب شركة مزارع الوادي: إن الطلب على أضاحي العيد زاد بنحو 20% عن العام الماضي، متوقعاً أن تشهد الساعات القليلة المقبلة زيادة في الطلب وأيضاً الأسعار.

وأضاف المزروعي أن عمليات الشراء تركز على الخراف بشكل أكبر، مؤكداً على تفضيل العملاء للنوع النعيمي والنجدي، فيما يظل اختيار الجزيري الأنسب للبعض، أما البعض الآخر فيفضل شراء الصومالي لانخفاض سعره مقارنة ببقية الخراف المستوردة، والذي يصل تقريباً إلى نصف سعر بقية الخراف الأخرى.

وأشار المزروعي إلى أن انخفاض أسعار الأغنام والخراف المستوردة، ساهم في دعم سعرها داخل أسواق الدولة وثباتها، مقارنة بالمواشي المحلية مرتفعة الأسعار، مضيفاً أن هذه السهولة في عملية الاستيراد أثرت بشكل كبير على دخل مربي المواشي.