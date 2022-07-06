سوق الشارقة للمواشي جاهز لاستقبال المضحين

الشارقة (الاتحاد)

قال عبد الله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي: «حرصت إدارة سوق المواشي في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك على تجهيز جميع المرافق وتوفير الخدمات كافة التي يحتاج إليها الجمهور، وزيادة عدد العاملين والمشرفين والمراقبين والأطباء البيطريين لضمان سير العمليات بسلاسة وسهولة وتقديم خدمات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى نظام مستحدث بإرسال رسائل نصية فوراً لتسلم الأضحية.

وأضاف الشامسي: لتسهيل العملية على زوار السوق، خصصنا في سوق المواشي مسارين خارج السوق، المسار الأول مخصص للزوار الذين قاموا بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بسوق المواشي، ويتم خلاله إرسال رسالة نصية للعميل بالموعد المحدد له لزيارة السوق للحصول على الخدمة التي يرغب فيها، والمسار الثاني مخصص لزيارات الجمهور المباشرة دون حجز مسبق، كما تم تخصيص مسارين داخل السوق، مسار مخصص للمسلخ مباشرة للزوار الراغبين في ذبح أضاحيهم الخاصة، ومسار مخصص للذهاب للحظائر مباشرة لتتم عملية شراء الأضاحي، ومن ثم استكمال بقية الإجراءات من سلخ وتقطيع حتى تسلم الأضحية. وأكد الشامسي: لضمان سير العملية بسرعة وسهولة، تم التعاون مع إدارة المرور في القيادة العامة لشرطة الشارقة لتنظيم حركة دخول العملاء.

وبين الشامسي أن الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع للسوق تصل إلى 250 رأساً من الماشية في الساعة 25 رأساً للأبقار، موزعة على ثلاثة خطوط خدمة يعمل عليها 55 قصاباً، تحت إشراف ثمانية مراقبين ومشرفين اثنين لضمان سلاسة سير العمليات، إضافة إلى وجود سبعة أطباء بيطريين للرقابة على المقصب وحظائر الماشية، وكذلك 55 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات وتسهيل عملية تسلم وتسليم الأضاحي للجمهور.