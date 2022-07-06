لجنة تأمين الفعاليات بدبي تكمل استعدادات عيد الأضحى

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اجتماعاً عُقد افتراضياً عن بُعد للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين إجازة عيد الأضحى المبارك، بمشاركة مديري مراكز الشرطة، ورؤساء الأمن في المراكز التجارية والمواقع السياحية وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات. وفي بداية الاجتماع، رفع اللواء الغيثي أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى الحكام، وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقال الغيثي: إن لجنة تأمين الفعاليات أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال إعدادها خطة أمنية كاملة، تشمل كافة المساجد والمُصليات الكبيرة التي تُقام بها صلاة العيد في دبي، ونشر دوريات مرورية ومتطوعين في كل أرجاء الإمارة، وفي المناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة لضمان إجراءات الأمن والسلامة وتحقق انسيابية حركة المرور، وتخفيف الازدحام، من خلال العمل الجاد والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائنا في هيئة الطرق والمواصلات الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأكد اللواء الغيثي أن الخطة الأمنية تشمل توفير 412 دورية أمنية، و60 رقيب سير، و29 دراجة هوائية، و62 سيارة إسعاف و10 زوارق للإنقاذ البحري، و14 زورقاً للأمن البحري، و165 مُنقذاً على الشواطئ، إضافةً إلى 3200 رجل شرطة، و650 متطوعاً، و442 مسعفاً و2400 رجل أمن من الشركات الخاصة.

ومن جهةٍ أخرى، أوضح اللواء الغيثي أن القيادة العامة لشرطة دبي وشركاءها الاستراتيجيين في مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، ومجموعة الفطيم، حرصوا على توفير سبل الرفاهية في مناطق سكن العمال، من خلال عمل مبادرات رياضية وترفيهية أثناء إجازة العيد.