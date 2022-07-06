«الإحسان الخيرية» توزع قسائم الأضاحي

عجمان (الاتحاد)

بدأت جمعية الإحسان الخيرية توزيع قسائم (كوبونات) الأضاحي على الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود المسجلين لديها في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بهدف إسعاد الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل في عيد الأضحى المبارك، وإدخال البهجة إلى قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

ووضعت «الإحسان الخيرية»، آلية تضمن الوصول إلى الفئات المستحقة بإرسال رسائل نصية إلى الحالات بموعد وموقع التوزيع، مع تسليم الحالات كوبونات تسلم موضحاً بها الكمية وبحسب أعداد أفرادها، ويتم مراعاة التوزيع للحالات في مركباتهم، حرصاً من الجمعية على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لسلامة المستحقي.

كما حددت الجمعية، آلية دقيقة لذبح ونقل وتوزيع لحوم الأضاحي وتخزينها في مخازنها، بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في الدولة، وتعتبر الجمعية هذا المشروع مؤشراً إيجابياً يعكس الثقة، التي تحظى بها من قبل المتبرعين الذين بادروا بتوكيلها عنهم في شراء أضاحيهم وذبحها وتوزيعها، مثمنة دور أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير في دعم المشروعات الإنسانية والخيرية التي تقدمها الجمعية للمجتمع.