الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الإحسان الخيرية» توزع قسائم الأضاحي
«الإحسان الخيرية» توزع قسائم الأضاحي
7 يوليو 2022 01:27

عجمان (الاتحاد)

بدأت جمعية الإحسان الخيرية توزيع قسائم (كوبونات) الأضاحي على الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود المسجلين لديها في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بهدف إسعاد الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل في عيد الأضحى المبارك، وإدخال البهجة إلى قلوبهم في هذه الأيام المباركة.
ووضعت «الإحسان الخيرية»، آلية تضمن الوصول إلى الفئات المستحقة بإرسال رسائل نصية إلى الحالات بموعد وموقع التوزيع، مع تسليم الحالات كوبونات تسلم موضحاً بها الكمية وبحسب أعداد أفرادها، ويتم مراعاة التوزيع للحالات في مركباتهم، حرصاً من الجمعية على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لسلامة المستحقي. 
كما حددت الجمعية، آلية دقيقة لذبح ونقل وتوزيع لحوم الأضاحي وتخزينها في مخازنها، بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في الدولة، وتعتبر الجمعية هذا المشروع مؤشراً إيجابياً يعكس الثقة، التي تحظى بها من قبل المتبرعين الذين بادروا بتوكيلها عنهم في شراء أضاحيهم وذبحها وتوزيعها، مثمنة دور أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير في دعم المشروعات الإنسانية والخيرية التي تقدمها الجمعية للمجتمع.

الإحسان الخيرية
جمعية الإحسان الخيرية
الإمارات
عجمان
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©