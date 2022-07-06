«إقامة دبي» تحدد ساعات العمل خلال عطلة عيد الأضحى

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مواصلة تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تصادف 8 يوليو لغاية 11 يوليو 2022، ودعت كافة المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لإقامة دبي المتوافر عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني للإدارة، في إنجاز معاملاتهم خلال العطلة، كما يمكن للمتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

ويواصل مركز العوير التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، تقديم خدماته طيلة أيام الأسبوع، من الساعة 6 صباحاً وحتى 10 مساءً.

كما سيستمر مركز سعادة المتعاملين المتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 (صالة القادمين) بتقديم خدماته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال عطلة العيد.