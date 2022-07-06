الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«إقامة دبي» تحدد ساعات العمل خلال عطلة عيد الأضحى
«إقامة دبي» تحدد ساعات العمل خلال عطلة عيد الأضحى
7 يوليو 2022 01:27

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مواصلة تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تصادف 8 يوليو لغاية 11 يوليو 2022، ودعت كافة المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لإقامة دبي المتوافر عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني للإدارة، في إنجاز معاملاتهم خلال العطلة، كما يمكن للمتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
ويواصل مركز العوير التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، تقديم خدماته طيلة أيام الأسبوع، من الساعة 6 صباحاً وحتى 10 مساءً.
كما سيستمر مركز سعادة المتعاملين المتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 (صالة القادمين) بتقديم خدماته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال عطلة العيد.

عيد الأضحى
إجازة عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
دبي
الإمارات
إقامة دبي
ساعات العمل
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©