الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
بلدية دبا الحصن تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى
زينة العيد (من المصدر)
7 يوليو 2022 01:27

دبا الحصن (الاتحاد) 

أعلنت بلدية مدينة دبا الحصن، استكمال كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بإعداد خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها خلال أيام العيد، وذلك في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، كما عملت على تجهيز المقصب لتقديم الأضاحي وفق الشروط والمعايير الصحية اللازمة، وقامت بتزيين المدينة بالأشكال الهندسية المضيئة حتى تبث الفرحة والبهجة في نفوس السكان.
وأوضح طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن إدارة العمليات بالبلدية قامت بإعداد خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها خلال أيام العيد، وذلك بعد تفعيل دور البلدية الرقابي على المنشآت الغذائية والأسواق، وتكثيف الزيارات والحملات التفتيشية عليها لضمان التزامها بكافة الضوابط الصحية المُنظمة لسير العمل، بالإضافة إلى ذلك إجراء حملات تفتيشية مفاجئة على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء، للتأكد من التزامها بكافة التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.
وحذر مدير البلدية كافة سكان المدينة من التعامل مع القصابين الجوالين غير المرخصين نظراً لعدم خضوعهم للمعايير الصحية اللازمة، وعدم فحص الأضاحي التي يقدمونها للسكان للتأكد من خلوها من الأمراض المختلفة.
وذكر اليحيائي أن إدارة العمليات في البلدية عملت على تكثيف التحضيرات لتهيئة وتجهيز مصلى العيد في دبا الحصن، وتزويده بكافات الإمكانات الخدمية والتقنية والهندسية، خدمةً لجمهور المصلين الذين يتوافدون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
وتقدم مدير البلدية بأسمى آيات التهاني والتبريكات وأجمل الأماني إلى القيادة الرشيدة وإلى المواطنين والمقيمين كافة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

عيد الأضحى
الإمارات
عيد الأضحى المبارك
بلدية دبا الحصن
دبا الحصن
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©