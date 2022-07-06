بلدية دبا الحصن تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

دبا الحصن (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة دبا الحصن، استكمال كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بإعداد خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها خلال أيام العيد، وذلك في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، كما عملت على تجهيز المقصب لتقديم الأضاحي وفق الشروط والمعايير الصحية اللازمة، وقامت بتزيين المدينة بالأشكال الهندسية المضيئة حتى تبث الفرحة والبهجة في نفوس السكان.

وأوضح طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن إدارة العمليات بالبلدية قامت بإعداد خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها خلال أيام العيد، وذلك بعد تفعيل دور البلدية الرقابي على المنشآت الغذائية والأسواق، وتكثيف الزيارات والحملات التفتيشية عليها لضمان التزامها بكافة الضوابط الصحية المُنظمة لسير العمل، بالإضافة إلى ذلك إجراء حملات تفتيشية مفاجئة على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء، للتأكد من التزامها بكافة التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

وحذر مدير البلدية كافة سكان المدينة من التعامل مع القصابين الجوالين غير المرخصين نظراً لعدم خضوعهم للمعايير الصحية اللازمة، وعدم فحص الأضاحي التي يقدمونها للسكان للتأكد من خلوها من الأمراض المختلفة.

وذكر اليحيائي أن إدارة العمليات في البلدية عملت على تكثيف التحضيرات لتهيئة وتجهيز مصلى العيد في دبا الحصن، وتزويده بكافات الإمكانات الخدمية والتقنية والهندسية، خدمةً لجمهور المصلين الذين يتوافدون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم مدير البلدية بأسمى آيات التهاني والتبريكات وأجمل الأماني إلى القيادة الرشيدة وإلى المواطنين والمقيمين كافة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.