النائب العام بدبي يستقبل القنصل الياباني

دبي (الاتحاد)

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، نويورو سيكيجوتشي القنصل العام لليابان لدى إمارة دبي، والذي استلم مهام عمله مؤخراً. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع رعاياهم في الإمارة، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية اللقاء تمنى النائب العام للقنصل الجديد النجاح في مهامه الجديدة؛ وجرى تبادل الدروع التذكارية.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام.