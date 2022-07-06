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افتتاح مبنى معرض منتجات نزلاء «إصلاحية شرطة أبوظبي»
خلال الافتتاح (من المصدر)
7 يوليو 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد) 

افتتحت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي مبنى معرضها الدائم للمنتجات الحرفية للنزلاء، وأشغالهم اليدوية والفنية بجانب مبنى المديرية في الوثبة بأبوظبي.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع‏ خلال افتتاحه المبنى اهتمام شرطة أبوظبي بدعم النزلاء وتأهيلهم حرفيا وتزويدهم بالخبرات والمهارات الكفيلة بدمجهم في المجتمع.
وحثت المديرية الجمهور على شراء منتجات النزلاء مع توفير حسم بنسبة 20% على بطاقة فزعة، ودعتهم إلى المشاركة في دعم إبداعات النزلاء موضحة بأنهم يقدمون مستوى رفيعاً من المنتجات لافتة إلى أن المعرض يسهم في التعريف بدورهم كفنانين يحافظون على التراث.
وأوضحت أن المعرض يقام بمبادرة من شرطة أبوظبي بهدف إبراز الدور الريادي للمؤسسات العقابية والإصلاحية في تأهيل النزلاء، وحرصها على عقد الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب إبراز المستوى الإبداعي الرفيع الذي وصل إليه النزلاء من حيث التصميم والتنفيذ.
‏حضر افتتاح المعرض العميد فيصل عيسى الحمادي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم حمد خرباش الساعدي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالوثبة وعدد من الضباط.

إصلاحية شرطة أبوظبي
شرطة أبوظبي
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