«مدني عجمان» يوعي من مخاطر المصاعد الكهربائية

عجمان (الاتحاد)

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، متمثلة بإدارة الحماية المدنية والسلامة، زيارات ميدانية لعدد من المباني التجارية والسكنية في الإمارة، بهدف تقديم التوعية والنصائح والإرشادات الوقائية حول مخاطر المصاعد الكهربائية.

ويأتي ذلك تماشياً مع حملة «وقايتكم غايتنا» التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني ضمن خطتها للتوعية الرئيسية 2022.

وأفاد الرائد إبراهيم سالم الحرسوسي، مدير فرع التوعية المدنية، ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، لعدم السماح للأطفال باستخدام المصاعد الكهربائية بمفردهم، والتزام الهدوء والتصرف بحكمة عند توقف المصعد الكهربائي عن العمل، وعدم دفع باب المصعد بشدة، وتجنب الضغط العنيف على أزار المصعد، ويجب استخدام زر الجري أو التنبيه أو الهاتف الداخلي في تعطل المصعد.

ودعا الحرسوسي، أصحاب المباني إلى ضرورة تدريب الحراس ومسؤولي السلامة على كيفية تشغيل المصعد يدوياً عند التوقف المفاجئ، والتأكد من توفير وسائل التهوية المناسبة في غرف المحركات الكهربائية للمصاعد، إلى جانب التأكد من متابعة إجراء الصيانة الدورية، وبصفة منتظمة للمصاعد الكهربائية، وعدم السماح لغير الفنيين القائمين بالصيانة بدخول غرفة تحكم المصعد.

وأضاف: إن الزيارات الميدانية للتوعية حول مخاطر المصاعد الكهربائية، تعد واحدة ضمن مبادرات الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان لنشر الوقاية من المخاطر حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم، مؤكداً حرص الدفاع المدني على نشر التوعية عبر القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بإجراءات الوقاية والسلامة المتبعة عن مخاطر المصاعد الكهربائية.