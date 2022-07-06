شرطة أبوظبي تعزز وعي سائقي التوصيل ببرنامج النقاط المرورية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي محاضرة توعوية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في مدينة العين حول النقاط المرورية وتحسين سلوكيات قائدي الدراجات النارية.

وأوضح المقدم الدكتور فايز السبيعي رئيس قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - بالعين التابع لإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق، من خلال محاضرة توعية ركزت على توضيح مسببات الحوادث بعدم الانتباه والسرعة الزائدة.

ونصح السائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً للمخالفات وحجز المركبات وحفاظاً على سلامة الجميع مؤكداً استمرارية البرامج الخدمية للنقاط المرورية خلال جائحة «كوفيد 19» ومخاطبة السائقين بلغتهم الأم لإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وألقى المحاضرة محمد تيمور من شرطة أبوظبي، مؤكداً أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور.