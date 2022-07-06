الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي سائقي التوصيل ببرنامج النقاط المرورية
خلال المحاضرة (من المصدر)
7 يوليو 2022 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي محاضرة توعوية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في مدينة العين حول النقاط المرورية وتحسين سلوكيات قائدي الدراجات النارية.
وأوضح المقدم الدكتور فايز السبيعي رئيس قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - بالعين التابع لإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق، من خلال محاضرة توعية ركزت على توضيح مسببات الحوادث بعدم الانتباه والسرعة الزائدة.
ونصح السائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً للمخالفات وحجز المركبات وحفاظاً على سلامة الجميع مؤكداً استمرارية البرامج الخدمية للنقاط المرورية خلال جائحة «كوفيد 19» ومخاطبة السائقين بلغتهم الأم لإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وألقى المحاضرة محمد تيمور من شرطة أبوظبي، مؤكداً أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
النقاط المرورية
برنامج النقاط المرورية
العين
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©