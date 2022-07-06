شرطة أبوظبي تعزز الوعي المجتمعي بـ«مخاطر المخدرات»

شاركت شرطة أبوظبي بملتقى مجتمعي نظمه مكتب شؤون المجالس تحت عنوان «معاً نحو مجتمع آمن»، تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها في منطقة الصاروج بالعين بحضور راشد المنعي مدير عام بلدية مدينة العين بالإنابة وأهالي منطقة الصاروج.

وأكد المقدم الدكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات بالعين أن الهدف من هذا المجلس هو إبراز الجهود المستمرة لزيادة الوعي بمخاطر المخدرات والتي تعد آفة خطيرة تهدد مجتمعات العالم ككل، لكن استطاعت الشرطة بإمكاناتها الهائلة وخططها الأمنية وتطور أجهزتها أن تضبط عصابات المخدرات وتسيطر عليها.

وذكر أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، وأن الأسرة تعتبر ركيزة مهمة من ركائز بناء المجتمع ودورها الفعال في التصدي لها، ومنع انتشارها لما لها من تأثير سلبي على جميع أفراد المجتمع.

ونوّه بأن شرطة أبوظبي مع الشركاء تسعى دائماً إلى مساعدة الأسر في علاج أبنائها من تعاطي المخدرات بتنفيذ مبادرة «فرصة أمل» والتي تتيح طلب العلاج لمتعاطي المواد المخدرة بطريقة تضمن السرية التامة وتقدم برامج توعية من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع، وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار هذه الآفة.

وأشار إلى أن تكاثف وتعاون الجهات المختصة والأهالي مع شرطة أبوظبي يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة ورصد حالات المتعاطيين للمخدرات والإبلاغ عنها.

وفي ختام المجلس، قدم الأهالي الشكر لجهود شرطة أبوظبي بدورها الفعال في تنظيم هذه المجالس المجتمعية والأمنية التي تسهم في رفع وعي المجتمع لديهم وتساعد في حماية أبنائهم من هذه الآفات الخطيرة، وتم عرض فيديو توعوي يوضح مخاطر هذه الآفة وجهود شرطة أبوظبي بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل حول التصدي لهذه الآفة وكيفية معالجتها.