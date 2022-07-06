أنور قرقاش يستقبل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم في دبي، معالي أماندا ميلينغ، وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يعزز التقدم والازدهار والتنمية للبلدين والشعبين الصديقين.

كما ناقش معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش مع معالي أماندا ميلينغ أهم المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.