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استمرار عمل المستشفيات والمراكز التابعة لـ "الإمارات للخدمات الصحية" خلال عيد الأضحى
استمرار عمل المستشفيات والمراكز التابعة لـ "الإمارات للخدمات الصحية" خلال عيد الأضحى
6 يوليو 2022 17:52

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن استمرار عمل أقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها وتوفير الخدمة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ في 8 وتستمر حتى 11 يوليو بنظام المناوبات المعتاد كل على حسب تخصصه.
 وستعمل جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل من إمارات دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين بالإضافة إلى مراكز خورفكان والذيد ودبا الحصن وكلباء طيلة أيام عطلة عيد الأضحى  بكامل طاقتها الطبية والتمريضية.
 وثمن الدكتور عصام محمد الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهود الكوادر الطبية كافة ومبادرتها إلى العمل بجهد وإخلاص خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وحرصها على توفير أعلى معايير الخدمات الصحية التي تشكل ركيزة أساسية في حماية أرواح وصحة الأفراد وضمان سلامة المجتمع موضحا أن المؤسسة تضع خدمة المرضى والمتعاملين في مقدمة أولوياتها انطلاقا من حرصها على استدامة توافر الخدمات الطبية للأفراد في جميع الأوقات والمناسبات والعطل الرسمية. وتشمل المراكز التي ستعمل خلال إجازة العيد كل من مركز محيصنة ومركز العوير الصحيين بدبي..وواسط ومراكز تعزيز صحة الأسرة والقرائن "مركز تقييم الحالات الإيجابية" والذيد ودبا الحصن وكلباء "مركز تقييم الحالات الإيجابية" وحلوان والمدام واللؤلؤية اللذان سيعملان بنظام الإستدعاء على مدى 24 ساعة" في الشارقة . وفي عجمان ستعمل مراكز مشيرف والمنامة ومزيرع والمدينة الصحية ..وفي أم القيوين مراكز الخزان وفلج المعلا والسلمة والراعفة ..أما في رأس الخيمة فستعمل مراكز رأس الخيمة والمعيريض والجزيرة والرمس وكدرا وسيف بن علي والمنيعي الصحي الذي يعمل بنظام الـ 24 ساعة..فيما تواصل مراكز المدينة الصحي وقدفع وضدنا والخليبية في الفجيرة عملها خلال عيد الأضحى. 

ويمكن للمتعاملين الراغبين بمعرفة أوقات العمل في جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الإجتماعي التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

المصدر: وام
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
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