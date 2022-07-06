الطقس المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:19 والمد الثاني عند الساعة 06:10 والجزر الأول عند الساعة 11:52 الجزر الثاني عند الساعة 01:05.

بحر عمان متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:58 والثاني عند الساعة 04:33 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 22:19.