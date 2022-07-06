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تنبيه من المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية في الإمارة
أرشيفية
6 يوليو 2022 17:18

نصح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي جميع سكان الإمارة بالقيادة بحذر نظراً لتقلب الأحوال الجوية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نظراً لتقلب الأحوال الجوية في مختلف أنحاء أبوظبي، يُنصح جميع سكان الإمارة بالقيادة بحذر، مع الالتزام بتعليمات السلامة والتقيد بحدود السرعة ومتابعة نشرات الطقس الرسمية لمعرفة آخر المستجدات».

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
إمارة أبوظبي
الأحوال الجوية
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