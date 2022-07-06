تنبيه من المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية في الإمارة

نصح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي جميع سكان الإمارة بالقيادة بحذر نظراً لتقلب الأحوال الجوية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نظراً لتقلب الأحوال الجوية في مختلف أنحاء أبوظبي، يُنصح جميع سكان الإمارة بالقيادة بحذر، مع الالتزام بتعليمات السلامة والتقيد بحدود السرعة ومتابعة نشرات الطقس الرسمية لمعرفة آخر المستجدات».

نظراً لتقلب الأحوال الجوية في مختلف أنحاء #أبوظبي، يُنصح جميع سكان الإمارة بالقيادة بحذر، مع الالتزام بتعليمات السلامة والتقيد بحدود السرعة ومتابعة نشرات الطقس الرسمية لمعرفة آخر المستجدات. pic.twitter.com/i2vsNGYhuF — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 6, 2022