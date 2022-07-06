تعرّف على آلية الحصول على الشهادة الدراسية

دينا جوني (دبي) – حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي آلية حصول طلبة المدارس الحكومية على الشهادة الدراسية المعتمدة. ولفتت أن الشهادات ستكون متوفرة إلكترونياً من خلال ملف الطالب، عبر ربطها برمز QR ومعتمدة. ولفتت أن طباعة الشهادة الدراسية لصفوف النقل من الأول وحتى الثاني عشر، تطبع على ورق أبيض عالي الجودة، وباستخدام طابعة ملونة.

ولطلب شهادات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر، يمكن التقديم على خدمة النسخة الأصلية لغرض الاستخدام خارج الدولة، من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وكانت «تعليم» قد حددت خمسة إجراءات مختلفة في طريقة احتساب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر. وتضمنت تلك الإجراءات أولاً: احتساب درجة المادة في نهاية العام الدراسي من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة في التقييم التكويني والختامي، وثانياً: يعدّ مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة «أ» النظرية، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة. وثالثاً: يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة «أ»، ورابعاً: تخضع مواد المجموعة «ب» العملية أو مواد المشاريع التطبيقية، لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات ولا تدخل ضمن المجموع، وخامساً: يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي الذي يظهر في أسفل الشهادة.

أما الطلبة من الأول إلى الثاني عشر، فستصدر شهاداتهم وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعتين «أ» و«ب»، ولن تضم الشهادة معدّلاً نهائياً للطالب، وذلك وفق دليل سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وكان قد تقدم 295707 طلاب وطالبات من صفوف الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 في العاشر من يونيو، منهم 28916 طالب وطالبة في صفوف الثاني.