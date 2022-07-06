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برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يناقش عدداً من المبادرات والتشريعات لدعم المنظومة الاقتصادية والحكومية
برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يناقش عدداً من المبادرات والتشريعات لدعم المنظومة الاقتصادية والحكومية
6 يوليو 2022 15:21

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد اليوم في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم المنظومة الاقتصادية والعمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.

واستعرض المجلس خلال جلسته مستجدات تطبيق عدد من السياسات الاقتصادية المتعلقة باستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات المستهدفة والسياسات المتعلقة بدعم الشباب.

وناقش المجلس عددا من التشريعات المتعلقة بتنفيذ قانون الشركات التجارية، وتلك المتعلقة بتنظيم وحماية بيانات ومعلومات الطيران والبيانات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، وحوكمة قطاع البريد في الدولة.
 وفي الشؤون الحكومية استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري»، كما اطلع المجلس الوزاري للتنمية على تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن السنة المالية 2021.

وناقش المجلس نتائج الاجتماع الـ 116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير الصادر من صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للدولة لعام 2021، كما تم استعراض مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت خلال شهر يونيو 2022 في جمهورية مصر العربية. 

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
المجلس الوزاري للتنمية
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