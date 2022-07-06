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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار ألمانيا
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار ألمانيا
6 يوليو 2022 15:12

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اتصالاً هاتفياً من معالي أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.. تناول العلاقات الثنائية وفرص تنميتها وتعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
 وبحث الجانبان - خلال الاتصال - جوانب التعاون وآفاقه المستقبلية بين دولة الإمارات وألمانيا، خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقق مصالح البلدين.
 كما تناول سموه والمستشار الألماني الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التغير المناخي..مشيرين في هذا الإطار إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات عام 2023.
 كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
ألمانيا
أولاف شولتس
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