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الإمارات
ابن بيه يشيد بجهود أئمة بريطانيا لضمان الانخراط الإيجابي للمسلمين في المجتمع
ابن بيه
6 يوليو 2022 14:56

دعا معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، الأئمة والقادة الدينيين في المملكة المتحدة إلى تجسيد قيم الرحمة، في مجتمعاتهم، اقتداء بإمام المرسلين الذي كان رحمة للعالمين.

وقال معاليه - في كلمة ألقاها "عن بعد" خلال مشاركته في لقاء نظمه مكتب منتدى أبوظبي للسلم في بريطانيا، ضمّ عددا من علماء المسلمين البريطانيين وأئمة المساجد والقيادات الدينية، في العاصمة البريطانية "لندن" - إن الرحمة كلمة شاملة جامعة تتمثل في تنزل السكينة على القلوب والأمن على النفوس والخصب في العيش والتضامن والمحبّة بين البشر والقرب إلى الباري جل وعلا.

وأكد العلامة بن بيه أهمية اضطلاع أئمة المسلمين في بريطانيا بدورهم في البحث عن التوازن المنشود بين التمسّك بالخصوصية الواعية والاندماج الراشد، مشيدا بجهود الأئمة وقيادات المجتمع المسلم لضمان الانخراط الإيجابي للمسلمين في حياة المجتمع البريطاني، والتفاعل النافع مع قضاياه انطلاقا مما يتيحه دينهم، وذكر بأن الإسلام يمثل حافزا على التواصل والتعاون وليس حاجزا دون التعارف.

وأضاف: على المسلمين أن يجسدوا المنظومة الأخلاقية لدينهم في حياتهم، بوصفها العلاج الأمثل لكل المشاكل التي تواجههم والوسيلة الناجعة في رفع تحديات التعايش والاندماج المطروحة في بعض البيئات.

من جانبهم أشاد الحضور بأهمية عقد هذا اللقاء وحاجة المجتمع المسلم البريطاني إلى رؤية السّلام ومعاني التسامح، لمواجهة دعوات التطرف والغلو. 

المصدر: وام
بريطانيا
الإفتاء الشرعي
عبدالله بن بيه
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