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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 146 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى المبارك
حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 146 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى المبارك
6 يوليو 2022 14:35

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 146 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم.
 وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بهذه المناسبة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على هذه المكرمة، كما أعرب عن أمله في أن تكون هذه المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة، وبداية لحياة جديدة.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
عيد الأضحى
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