تحديد عطلة عيد الأضحى في الأسواق المالية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن إجازة عيد الأضحى المبارك في الأسواق المالية ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وحتى يوم الإثنين الموافق 11 يوليو الجاري، وذلك بعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. وأضافت الهيئة أنه من المقرر أن تستأنف التداولات بالأسواق المالية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجاري. وذكرت الهيئة أن قرارها يأتي استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم /06/ لسنة 2022 بشأن عطلة عید الأضحى المبارك لسنة 1443 ھ. وأشارت الهيئة أنه بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع فإنه يترك لها تحديد موعد بدء ونهاية الإجازة وفق ما تستدعيه متطلبات العمل والمصلحة العامة.

المصدر: وام