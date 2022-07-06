الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
عمار النعيمي يأمر بصرف مليوني درهم للصيادين في عجمان بمناسبة عيد الأضحى
عمار النعيمي
6 يوليو 2022 12:38

أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بصرف مكرمة مالية قيمتها مليوني درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي مكرمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في إطار دعم الصيادين المواطنين للحفاظ على مهنة الصيد التي تحمل العديد من الأبعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجهها مهنة الصيد، وتشجيع أبناء الدولة على ممارستها وإيصالها للأجيال المقبلة وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارة في مختلف المجالات والمهن ومن بينها مهنة الصيد البحري.

وأكد سموه: "إننا نسير على نهج قيادتنا الرشيدة التي تضع المواطن وحياته أولوية وطنية مطلقة وأن أبناء الوطن هم محور التنمية وعمادها ومقصدها من خلال توفير الأمن والأمان والاستقرار والرفاه ليكون الأكثر هناء وراحة وسعادة". 

المصدر: وام
عمار النعيمي
عيد الأضحى
الصيادين
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©