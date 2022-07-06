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حاكم عجمان يتكفل بكامل الرسوم والمصاريف الجامعية للطالبة «دينا» وتوفير سكن لأسرتها
حاكم عجمان يتكفل بكامل الرسوم والمصاريف الجامعية للطالبة «دينا» وتوفير سكن لأسرتها
6 يوليو 2022 12:03

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بكامل الرسوم والمصروفات الدراسية للطالبة دينا أحمد عباس فايز، للدراسة الجامعية تقديراً لتفوقها العلمي بحصولها على معدل 99.14% في المسار العام، بمدرسة الظهرة حلقة ثالثة بنات، على الرغم من أنها من أصحاب الهمم من الذين لم تمنعهم إعاقتهم البصرية من النجاح والتفوق والتميز وكانت ضمن قائمة الأوائل.. كما وجه سموه بتوفير سكن لأسرتها. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان اليوم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.. الطالبة «دينا» وأسرتها، وتعكس هذه التوجيهات حرص سموه على دعم ورعاية الطلبة المتفوقين والمتميزين ومد يد العون لهم للاستمرار في رحلة التميز والإبداع خلال دراستهم الجامعية والعليا. وقال سموه: «إن دعمنا للمتفوقين من أبنائنا الطلبة هو نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في تكريم العلم والمتميزين والأوائل وتشجيعاً لجيل المستقبل وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق تطلعاتهم وآمال ذويهم وإعداد أجيال مساهمة في تطور الدولة وتقدمها». من جهته، أعرب والد الطالبة عن عميق شكره وتقديره وامتنانه إلى صاحب السمو حاكم عجمان على هذه اللفتة الكريمة والنبيلة ودعمه المستمر لطلبة العلم والمعرفة ووقوفه إلى جانب الطلبة وتكفله بكامل الرسوم والمصاريف الجامعية وتوفير سكن مناسب لهم. وهو أمر ليس بغريب على سموه فهو صاحب الأيادي البيضاء ودوره في ذلك معروف ومشهود ليس في المجال التعليمي فقط وإنما في الكثير من المجالات. وقدمت الطالبة ووالدتها شكرهما الخاص إلى صاحب السمو حاكم عجمان وعبرتا عن سعادتهما بالمبادرة الكريمة. وأكدت الطالبة أنها تفخر بالاهتمام الذي وجدته من سموه وستحرص على رد الجميل بمزيد من التفوق في المرحلة الجامعية. حضر الاستقبال.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
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حميد بن راشد النعيمي
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