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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
6 يوليو 2022 12:00

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي.

 

المصدر: وام
جمهورية القمر المتحدة
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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