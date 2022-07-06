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محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 505 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
محمد بن راشد
6 يوليو 2022 10:30

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعفو عن 505 محكومين من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.


وأكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر العفو يأتي من منطلق حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إدخال السعادة إلى قلوب ذوي وعائلات وأبناء المشمولين بالعفو في مثل هذه المناسبات التي تتجلى فيها قيم التسامح والعفو، شرط التزام المُفرج عنهم بالطريق القويم لمواصلة حياتهم مرةً أخرى كأفراد نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم في إطار من الاحترام الكامل للقانون والامتثال لأحكامه التي تُعدُّ الركيزة الأساسية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

 وأوضح سعادة النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لإنهاء إجراءات العفو في أسرع وقت ممكن، داعياً المشمولين بالعفو أن يكونوا قدوة في مراجعة النفس والإصرار على العودة إلى جادة الصواب والابتعاد عن أية مخالفات قد تضعهم مرة أخرى تحت طائلة القانون.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي
الإفراج عن سجناء
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