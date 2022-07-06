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وزارة الحج والعمرة تطلق حملة " الحج يبدأ منك"
وزارة الحج والعمرة تطلق حملة " الحج يبدأ منك"
6 يوليو 2022 10:24

أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم، حملة توعوية تحت شعار " الحج يبدأ منك " وذلك استمرارا لجهودها لتكثيف أنشطتها في التوعويّة، لموسم حج هذا العام 1443هـ. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزارة نشرت بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، ضمن فعاليات الحملة مقطعًا مرئيًا بـ 7 لغات عبر منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توضيح عدد من الإرشادات المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والسلوكيات العامة للحاج خلال رحلته لأداء المناسك.

وأوضحت الوكالة أن العمل يتضمن، عددًا من الرسائل لتصحيح السلوكيات الخاطئة في الحج، من بينها الآداب والسلوكيات المستحبة في المشاعر المقدسة.. لافتة إلى أن الحملة التوعوية تهدف للتأكيد على أن رحلة الحج الناجحة تبدأ من الحاج نفسه من خلال الحرص على الالتزام والاهتمام بالتعليمات الصحيحة والتوجيهات الهامة لتسهيل رحلة الحاج، وتأمين الراحة والطمأنينة له ولبقية الحجاج، والحرص على أداء الطرق الصحيحة في الحرم والمشاعر لأداء مناسك الحج بسهولة ويُسر.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أطلقت مؤخراً 13 دليلًا توعويًا تفصيليًا بـ 14 لغة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، لتسهيل رحلة الحاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمر بها الحاج أثناء تأدية المناسك، ويمكن الحصول عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة. 

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المصدر: وام
وزارة الحج والعمرة
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