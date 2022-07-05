مؤسسة زايد الخيرية والإنسانية توفد 600 حاج لأداء فريضة الحج

أبوظبي (وام)

أوفدت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 600 حاج من المواطنين من داخل الدولة لأداء فريضة الحج ممن استوفوا شروط المنحة من برنامج زايد للحج الذي تنتهجه المؤسسة منذ عام 2005 على نهج القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة إن ذلك جاء بمتابعة كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. وأضاف أن المؤسسة عملت على تسهيل سفرهم وتأمين الراحة في المطار، وذلك بقيام إداريين من المؤسسة والحملات لخدمتهم، والمحافظة على تيسير أمورهم على أفضل وجه، حيث اتخذت المؤسسة كل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الحجاج خاصة من الناحية الصحية في هذه الفترة خشية عليهم من أي عدوى، حيث الجهاز الطبي يرافقهم طيلة فترة سفرهم.

وقال: «ندعو لصاحب هذا الوقف الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بالرحمة والمغفرة وأن يكون هذا البرنامج وهذا التحجيج وسائر الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسة في ميزان حسناته».