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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى استقلال بلاده
6 يوليو 2022 00:55

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.

المصدر: وام
الجزائر
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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