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نهيان بن مبارك: علاقات الإمارات وكندا استراتيجية وتزداد تطوراً
نهيان بن مبارك خلال لقاء سفيرة كندا (وام)
6 يوليو 2022 01:58

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره، أمس الأول، مارسي غروسمان سفيرة كندا بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة. 
ورحب معاليه - في بداية اللقاء - بسفيرة كندا، مؤكداً أن الإمارات وكندا تربطهما علاقات استراتيجية تزداد رسوخاً وتطوراً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، بما يلبي تطلعات شعبيهما، ويحقق مزيداً من الازدهار والتقدم والنماء. وأشاد معاليه بجهود السفيرة وإسهاماتها المتميزة خلال فترة عملها لدى الدولة في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.. متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق في مهمتها المستقبلية.. مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الإماراتية - الكندية قدماً نحو شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات. 
من جهتها، أعربت سفيرة كندا عن خالص امتنانها وشكرها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على ما حظيت به من حسن استقبال وتعاون ودعم على كافة الصعد والذي أسهم بدوره في إنجاح مهمتها خلال فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة، مشيدة بسياسة قيادة الإمارات الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية سموه الاستشرافية، مشيرة إلى مسيرة الإمارات الحضارية الزاخرة بالإنجازات التي وضعتها في مصاف الدول المتقدمة.

نهيان بن مبارك
الإمارات
كندا
الإمارات وكندا
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