أحمد بن سعيد: الإمارات وجهة عالمية للمبدعين والمبتكرين والنوابغ

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، تخريج جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبـي المنتسبين في برامج البكالوريوس والماجستير والدبلوم الاحترافي للعام الدراسي 2021-2022 فـي حرمها الجديد في واحة دبـي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، المنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».

وأشاد سموه بسجل الإنجازات الحافل للجامعة ومساهمتها الفاعلة في دعم تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للمبدعين والمبتكرين والعقول والنوابغ والمواهب الفذة التي تصمم مستقبلاً أفضل للإنسان.

وخرّجت الجامعة 229 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 2021-2022 فـي برامج الدراسات العليا في الهندسة الكهربائية والقيادة والابتكار والهندسة الميكانيكية والإدارة الهندسية وعلوم المدينة الذكية وتحليل البيانات، وفي بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات الدقيقة والحوسبة وأمن الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال الدولية والتسويق والإدارة المالية والهندسة الصناعية.

وبذلك يصل عدد خريجي جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي منذ عام 2010 إلى 1475 خريجاً وخريجة فـي درجات البكالوريوس والماجستير والدبلوم فـي تخصصات أكاديمية نوعية تلبي وتستشرف احتياجات سوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار؛ الحالية منها والمستقبلية.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبـي أن توقعات مؤسسات بحثية عالمية لمستقبل العمل في الفترة المقبلة تشير إلى أن أنظمة العمل الهجينة ستتطلب برمجيات جديدة، وأن أتمتة مختلف العمليات ستتسارع، وأن منظومات البيانات ستحقق تحولاً جذرياً في البنى التحتية الشاملة العابرة للقطاعات، وأضاف: «هذه هي التخصصات التي نرى خريجينا اليوم رواداً لها في الغد، ليكونوا قادة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار المبني على المعرفة والتكنولوجيا في دبي ودولة الإمارات والمنطقة».

منصة انطلاق

كما أشاد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بدور جامعة روتشستر دبي في استشراف مستقبل أسواق العمل وريادة الأعمال في تأهيل جيلٍ أكثر إبداعاً وتنوعاً من حيث المواهب والتخصصات الأكاديمية.