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الإمارات
رئيس الرأس الأخضر يتسلم أوراق اعتماده سفير الدولة
‎رئيس جمهورية الرأس الأخضر خلال لقاء سفير الدولة (وام)
6 يوليو 2022 01:57

برايا (وام) 

قدم سلطان علي الحربي أوراق اعتماده إلى فخامة خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر، سفيراً فوق العادة ومفوّضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية الرأس الأخضر، وذلك خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة برايا. ونقل السفير الحربي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى فخامة نيفيس وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمل فخامة نيفيس السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامته لللسفير الحربي التوفيق في مهام عمله.

الرأس الأخضر
الإمارات
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