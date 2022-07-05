فلاح الأحبابي: توجيهات رئيس الدولة تحقق الرفاه الاجتماعي للمواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، حرص القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة إلى تطلعاتهم، لتحقيق الرفاه الاجتماعي، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين في الدولة.

وتوجه بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على توجيهاته الكريمة بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم.

وأكد في تصريح لـ «الاتحاد» أهمية توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز الاستقرار الأسري، بما يضمن رفع جودة الحياة لكافة فئات المجتمع.