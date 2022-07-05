الأربعاء 6 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
أحمد الخاطري: مكرمة رئيس الدولة بإعادة هيكلة الدعم تعزز الاستقرار الأسري
أحمد الخاطري
6 يوليو 2022 01:57

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن حزمة المكارم التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة الدعم الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود لمواجهة متطلبات الحياة وضمان العيش الكريم، أثلجت صدورنا جميعاً، وأسعدت قلوب المستهدفين بها، وجاءت المبادرة السامية لتؤكد حرص قيادتنا الرشيدة العميق على الارتقاء بحياة المواطنين، وقد تجلى ذلك في شمولية حزم المبادرة لكافة جوانب الحياة، كالتعليم ومصروفات المحروقات وتكاليف الكهرباء والماء والحياة المعيشية لأفراد الأسرة.
وأضاف الخاطري: أعتقد جازماً أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في إيجاد التوازن المطلوب بين فئات المجتمع وفقاً لدخل الأسرة ونمط عيشها الاجتماعي والاقتصادي والسمة البارزة فيها النسبة السخية للهيكلة التي بلغت 100%، وهي نسبة تاريخية منذ قيام دولة الإمارات، متجاوزة جميع التوقعات.
واختتم تصريحه قائلاً: «لا يسعنا في هذا المقام سوى أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المكرمة، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا ووطننا، وأن يحقق رؤى وتطلعات صاحب السمو رئيس الدولة».

أحمد الخاطري
الإمارات
محاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
منازل غمرتها الفيضانات بجوار جسر وندسور القديم على طول نهر هاوكيسبيري الفائض في ضاحية وندسور شمال غرب سيدني
عربي ودولي
آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات
اليوم 13:45
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
الإمارات
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
اليوم 13:45
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:25
درب التبانة
الإمارات
"الإمارات للفلك": نهر المجرة يظهر في سماء الإمارات
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©