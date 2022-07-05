أحمد الخاطري: مكرمة رئيس الدولة بإعادة هيكلة الدعم تعزز الاستقرار الأسري

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن حزمة المكارم التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة الدعم الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود لمواجهة متطلبات الحياة وضمان العيش الكريم، أثلجت صدورنا جميعاً، وأسعدت قلوب المستهدفين بها، وجاءت المبادرة السامية لتؤكد حرص قيادتنا الرشيدة العميق على الارتقاء بحياة المواطنين، وقد تجلى ذلك في شمولية حزم المبادرة لكافة جوانب الحياة، كالتعليم ومصروفات المحروقات وتكاليف الكهرباء والماء والحياة المعيشية لأفراد الأسرة.

وأضاف الخاطري: أعتقد جازماً أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في إيجاد التوازن المطلوب بين فئات المجتمع وفقاً لدخل الأسرة ونمط عيشها الاجتماعي والاقتصادي والسمة البارزة فيها النسبة السخية للهيكلة التي بلغت 100%، وهي نسبة تاريخية منذ قيام دولة الإمارات، متجاوزة جميع التوقعات.

واختتم تصريحه قائلاً: «لا يسعنا في هذا المقام سوى أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المكرمة، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا ووطننا، وأن يحقق رؤى وتطلعات صاحب السمو رئيس الدولة».