أحمد الطنيجي: مكرمة رئيس الدولة بشارة خير

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال المقدم الدكتور أحمد سبيعان الطنيجي، مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة رأس الخيمة، إن المبادرة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة الدعم الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود، هي بشارة خير وسعادة في دولة السعادة، هذه المكرمة التي استبشر بها شعب الإمارات، وهي ليست بغريبة على قيادتنا التي تبادر قبل الطلب بالمكرمات والمبادرات الاستثنائية.

وأضاف: أبناء الإمارات على موعد مع عهد جديد من الخير والعطاء والتقدم والرخاء، فاهتمام سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه الفئة من المجتمع يدل على استشعاره لاحتياجاتهم ‏اليومية، وسيكون لها أكبر الأثر في تحقيق الاستقرار المعيشي والدعم الاجتماعي للأسر والأفراد.

وذكر أنه على جميع المواطنين والمقيمين أن يشكروا الله أولاً على نعمة القيادة الرشيدة وما حبانا الله به في هذا المجتمع من الخيرات والمكرمات والتطور الكبير على مستوى المنطقة والعالم، هذه المبادرة ستحقق أثراً إيجابياً كبيراً، لا سيما لدى الشباب الباحث عن العمل، وهو ما تؤكد عليه قيادتنا أنها معهم في كل أحوالهم، وأيضاً لكبار المواطنين وذوي الدخل المحدود، ومنذ الإعلان عن المكرمة لمسنا الرضى والفرح والسعادة في المجتمع، مبتهلين إلى الله تعالى بأن يديم علينا النعم، وأن يوفق رئيس دولتنا، حفظه الله، لكل خير.