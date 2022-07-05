جامعة الإمارات و«تريندز» يطلقان شراكة استراتيجية

العين (الاتحاد)

بحضور معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرَّئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، دشنت جامعة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والدراسات 11 مبادرة في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، تأكيداً على العلاقة الوثيقة بين التعليم الأكاديمي والبحث العلمي، ومواكبة أهم ملامح مرحلة الانطلاق التي بدأتها دولة الإمارات مع تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة.وقال معالي زكي نسيبة: «إن جهود (تريندز) والمحتَوى العلمي الرصين الذي ينتجه، وما وصل إليه خلال فترة وجيزة، مكنته من تحقيق ريادة عالمية، في عددٍ من المواضيع الاستراتيجية»، مشيراً إلى أنَّ تفعيل المبادرات، سوف يسهم في تأهيل جيل قادر على العمل والبحث بمهاراتٍ عاليةٍ، ورفد المجتمعِ بكوادر تخدم الوطن والمجتمع والإنسانيةَ جَمْعاء.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات، تؤمن بأنَّ التعليم والتعلم لم يعودا مجرد إنجاز مساقات أكاديمية ونيل شهادات فقط، بل بات في ظل التسارعات العالمية في مجال التكنولوجيا والبحوث والاكتشافات والأوبئةِ والكوارث، ذا أبعادٍ أكثر عمقاً في الأهداف والمخرجات التي تعتمد على الإبداعِ والابتكارِ، ومواكبة الثورة، وعلى تقنياتِ الْعصرِ في الْبحثِ والاستكشافِ لِخدْمةِ الإنسانيةِ المبنية على اقتصاد المعرفة. بدوره، رحب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرَّئيس التنفيذي لمركز تريندز بمعالي زكي نسيبة، وأوضح أن المبادرات التي تتضمنها هذه الشراكة، تشمل مجالات التعليم والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتدريب، وتشجيع البحث ودعم النشر، والبحوث المشتركة، والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات ولجان التحكيم، موضحاً أنها تتواكب مع أهم ملامح مرحلة الانطلاق، التي بدأتها دولة الإمارات مع تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة.

وقدّم كل من الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، وعليا الجنيبي، رئيس قسم الاتصال الاستراتيجي بمركز «تريندز» عرضاً للمبادرات المشتركة، ومنها وإطلاق «جائزة تريندز لأفضل بحث مبتكر»، حيث سيتم تكريم أفضل بحث مبتكر في مجال المياه، بحيث يحصل الفائز الأول على درع وشهادة ومكافأة مالية بقيمة 2000 دولار أميركي، فيما يحصل الفائز الثاني على درع وشهادة ومكافأة مالية بقيمة 1000 دولار أميركي.