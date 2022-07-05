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الرميثي يبحث في تركيا تعزيز علاقات التعاون العسكري
حمد الرميثي خلال لقاء وزير الدفاع التركي (وام)
6 يوليو 2022 02:01

أنقرة (وام)

التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة خلال زيارته جمهورية تركيا، أمس، معالي خلوصي أكار وزير الدفاع في الجمهورية التركية الصديقة. ورحب معالي وزير الدفاع التركي بمعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي والوفد المرافق له، واستعرض معه العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. 
كما التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، بعد ذلك بالفريق أول يشار غولر رئيس أركان القوات المسلحة التركية وناقشا خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

تركيا
الإمارات
حمد الرميثي
التعاون العسكري
خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي
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