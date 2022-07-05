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رئيس الدولة يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي
رئيس الدولة في حديث مع أمين عام مجلس التعاون (تصوير حمد الكعبي)
5 يوليو 2022 23:25

أبوظبي (وام) 

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر البحر في أبوظبي، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالدكتور نايف الحجرف، وبحث معه تعزيز العمل الخليجي المشترك لما فيه الخير لشعوب دول المجلس ويلبي تطلعاتها نحو التنمية والازدهار.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

نايف فلاح مبارك الحجرف
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
محمد بن زايد
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