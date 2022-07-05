رئيس الدولة: الشباب المحرك الرئيس لتطور وتنمية الأوطان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفدا من الشباب الموهوبين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الملتقى الذي ينظمه مركز الشباب العربي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس المركز.

ورحب سموه بوفد الشباب ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ مؤكداً أهمية تعزيز التواصل والحوار بين شباب دول مجلس التعاون من خلال مختلف المنصات لمناقشة أفكارهم ورؤاهم وتطلعاتهم نحو المستقبل بجانب التحديات التي تواجههم.

وأكد سموه أهمية دور الشباب في خدمة مجتمعاتهم ودولهم فهم المحرك الرئيس للتطور والتنمية وهم مرتكز رئيس لتقدم أوطانهم وعماد حاضرها وضمان مستقبلها، مشيراً إلى ضرورة تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي تشهدها المجتمعات.

ودعا سموه الشباب إلى التمسك بقيم مجتمعاتهم الأصيلة وعاداتها وتقاليدها وثوابتها الوطنية.

من جانبهم أعرب الشباب الخليجيون.. عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة مثمنين الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما قطاع الشباب في دولة الإمارات من قبل سموه والذي كان له كبير الأثر فيما حققه الشباب من إنجازات استثنائية رائدة.