الاتحاد النسائي العام.. حرص على الفرص التنموية للمرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

عاماً بعد عامٍ يستمر الاتحاد النسائي العام في ترجمة رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتوظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية، ودعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه قضايا المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية، لاستشراف مستقبل أفضل للمرأة الإماراتية في جميع المجالات والقطاعات، بهدف استمرار تحقيق الإنجازات والنجاحات باعتبار المرأة شريكة رئيسة في مسيرة عطاء الوطن الغالي. وأصدر الاتحاد النسائي العام تقريره نصف السنوي لعام 2022، سلط الضوء فيه على الإنجازات التي حققها خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

برامج صحية

في قطاع الصحة، نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية والمجموعة العربية الدبلوماسية، لقاءً افتراضياً حول أهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان عنق الرحم، بمناسبة شهر التوعية بسرطان عنق الرحم الذي يصادف شهر يناير من كل عام.

شعار يوم المرأة الإماراتية 2022

أطلق الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2022 ليكون «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، والذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، ويحمل بين طياته قصة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف دعم وتمكين المرأة، وجاء ليعبر عن واقع المرأة الإماراتية الملهم لجميع نساء العالم.

القيادة الرقمية

أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من دورات برنامج القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية، عقب النجاح الرائد الذي حققته سلسلة دورات الدفعة الأولى من البرنامج، التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، حيث تضمن البرنامج التدريبي للدفعة الثانية إقامة عدد من المحاضرات التوعوية، من عدة جوانب مهمة من ضمنها «التصيد الاحتيالي.. أنواعه وأسبابه وآليات الحماية منه»، و«الأمن والسلامة الرقمية».

النبض السيبراني

تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تأهيل المرأة لمواكبة النهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة والاستفادة المثلي من البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها الدولة، أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، وذلك لتعزيز تواجد المرأة الإماراتية في مجال الأمن السيبراني وتأهيلها للمساهمة في نشر التوعية الرقمية بين أفراد المجتمع.

التوازن بين الجنسين

يمضي الاتحاد النسائي العام في مسيرة دعم وتمكين المرأة وإبراز الوجه المشرف لتجربة دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين بمختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، والتي تعكس أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة.

تعاون إقليمي

ضمن الجهود الوطنية للاتحاد النسائي العام في المزيد من التعاون الدولي وتبادل الخبرات ومضافرة الجهود، بما يساهم في تضييق فجوة التنمية بين النساء في الدول المختلفة، فقد شارك الاتحاد النسائي العام في الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للدورة الـ66 للجنة وضع المرأة، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة المرأة والأسرة والطفولة»، باستضافة جمهورية السودان، تحت عنوان «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق البرامج والسياسات الرامية إلى الحد من أخطار تغير المناخ والكوارث البيئية»، والذي عرض خلاله جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المرأة بقطاعي السلام والأمن، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات القيمة، ولعل من ضمنها إطلاق «مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن» في يونيو 2021، بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وذلك ضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، بالتعاون بين الاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

اتفاقية «السيداو»

في إطار اختصاصات الاتحاد النسائي العام وعمله الفعال في اللجان المعنية بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة وبتكليف من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع 35 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات مجتمع مدني تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وفي هذا الإطار شارك الاتحاد النسائي العام في مناقشة التقرير الدوري الرابع أمام اللجنة المعنية في جنيف في الفترة 21 -22 يونيو 2022.

التعاون الدولي

يواصل الاتحاد النسائي العام إسهاماته الكبيرة في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في مجال دعم وتمكين المرأة، بما يسهم في دفع مسيرة المرأة لمراتب متقدمة بكافة المجالات والقطاعات، حيث استقبل الاتحاد النسائي العام بمقره في أبوظبي، وفداً من وزارة الخارجية البحريني برئاسة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والسيدة أنيتا بهاتيا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبورجو كريمان اردغدو تونشير، حرم السفير التركي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومستشار أول في السفارة التركية، ووفداً من زوجات ضباط كلية الدفاع الهندي.

مكافحة المخدرات

انسجاماً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدرء مخاطر الإدمان وحماية المجتمع، تعاون الاتحاد النسائي العام مع شرطة أبوظبي، ممثلاً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمركز الوطني للتأهيل في البرامج الخاصة بقسم النساء وتعزيز الوعي بأهمية التكاتف المستمر بين الأسرة والجهات المختصة لحماية الأبناء، من خلال استضافة ملتقى «المخدرات نهاية مؤلمة»،

«حياة سعيدة موفقة»

ومن منطلق سعيه الدؤوب لدعم الاستقرار الأسري والتشجيع على الزواج وتكوين أسر مستقرة وسعيدة، من أجل مجتمع إماراتي متلاحم ومحافظ على هويته الوطنية وأصالته، أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة «بداية صحيحة لحياة سعيدة موفقة»، للتعريف بأهمية التقليل من تكاليف الزواج والاستفادة من تجربة جائحة كوفيد-19 بإقامة الأعراس بأقل التكاليف.

«إدارة الأزمات»

تأسيساً على عمله الدؤوب لمواكبة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وتوظيف كافة الأدوات والبرامج النوعية، بالشراكة مع المؤسسات والجهات المعنية، والتعامل مع كافة التوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها

جائزة التمييز للمرأة العربية

وعلى الصعيد الإقليمي، نظمت جامعة الدول العربية، فعالية جائزة التميز للمرأة العربية بدورتها الأولى في المجال الطبي لعام 2020، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام الإماراتي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي.

بوابة الاستشارات الأسرية

تعزيزاً للجهود النوعية للحفاظ على قوة وتماسك الأسرة الإماراتية، وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي، يواصل الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الجهات المعنية تفعيل بوابة الاستشارات الأسرية المتحدة من خلال اعتماد استراتيجيات وبرامج ومبادرات تحقق هذه المستهدفات.

يوم زايد للعمل الإنساني

ضمن مبادرات الاتحاد النسائي العام، لتعزيز الثقافة الدينية للمرأة والمجتمع، خاصة في شهر رمضان الفضيل، نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مجموعة مميزة من المحاضرات الدينية تناولت العديد من الموضوعات منها «صيام الجوارح»، «أركان السعادة»، إلى جانب تنظيم محاضرة «كما أحسن الله إليك» تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والتي جاءت انطلاقاً من حرص الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على إحياء هذه المناسبة وفاءً وتخليدا لإرث القائد المؤسس، الذي كرس نهج العمل الإنساني وقدم نموذجاً عالمياً في مساعدة ومد يد العون لكافة شعوب العالم من مختلف الدول والأديان والأطياف، وجعل من الإمارات وطناً للتسامح، ومنارة للتعايش، والمحبة، والسلام.

المناسبات المجتمعية

انطلاقاً من حرصه على التفاعل مع المناسبات المجتمعية، نظم الاتحاد النسائي العام جلسة شعرية خاصة بالاحتفال بـ«يوم الأم»، أقيمت بمقره في أبوظبي، بمشاركة نخبة مميزة من الشعراء والشاعرات

مبادرات توعوية

في إطار جهوده المجتمعية المخلصة قام الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة العدل، بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان «حماية المعلومات الشخصية»، والتي أقيمت بجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، كما نظم بالتعاون مع وزارة الداخلية جلسة حوارية تحت عنوان (التربية في العصر الرقمي)، وذلك ضمن برنامج «اعرفي حقوقك»، الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والذي يعتبر أحد البرامج الرائدة والمتميزة في مجال تمكين المرأة في الجانب القانوني، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

المرأة الرياضية

في الجانب الرياضي، حرص الاتحاد النسائي العام على استضافة فعالية اتحاد الإمارات لرياضة المرأة للاحتفاء بإنجازات الفرق النسائية المشاركة ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت خلال الفترة 16-31 مايو 2022، انطلاقاً من جهوده المتواصلة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في جميع المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي، ولدعم مساعيها في التميز والإبداع للمساهمة في بناء نهضة الوطن.