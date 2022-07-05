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تفاهم بين «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«إيه آي كيو» لبحوث الطاقة
خلال توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين (من المصدر)
6 يوليو 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة «إيه آي كيو» (AIQ)، المشروع المشترك بين كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة «جي 42»، والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين في إجراء بحوث مشتركة بمجال تقنيات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الحلول التقنية التي تخدم قطاع الطاقة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من عمر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي كيو»، والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب أعضاء الإدارة العليا من كلا المؤسستين. وقال عمر المرزوقي: يأتي التعاون لدفع عجلة البحوث في تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم حلول مبتكرة لخدمة قطاع الطاقة تسهم في تعزيز كفاءة العمليات واستدامتها. وتوفر هذه الشراكة كذلك إمكانات واسعة لتسريع وتيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الطاقة». ومن جانبه، قال البروفيسور زينغ: «تلتزم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب والكوادر البشرية في دولة الإمارات».

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الإمارات
أدنوك
جي 42
الذكاء الاصطناعي
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