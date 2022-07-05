تعاون أكاديمي بين جامعتي أبوظبي وريدنغ البريطانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة أبوظبي عن شراكة جديدة أبرمتها مع جامعة ريدنغ، واحدة من بين أفضل 30 جامعة في المملكة المتحدة والمؤسسة الأكاديمية الرائدة عالمياً في مجالات البحث والتعلم في قطاعات الزراعة وعلوم الغذاء والتغير المناخي وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «تركز شراكتنا على مواصلة توفير فرص التدريس والبحث على مستوى عالمي في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية، ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة بل للمنطقة ككل». من جهته، قال البروفيسور بول إنمان، نائب رئيس الجامعة (الدولي) في جامعة ريدنغ: «سعدنا باستقبال مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور وقار أحمد في حرمنا الجامعي، ونعتز بالعمل الذي قام به زملاؤنا وخبراؤنا في جامعة ريدنغ في الوقوف على جملة من القضايا العالمية، بما في ذلك الإنتاج الغذائي المستدام.