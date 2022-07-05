الأربعاء 6 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
أبوظبي تزين الشوارع الرئيسة والجسور ابتهاجاً بعيد الأضحى
تشكيلات ضوئية في الشوارع الرئيسة (تصوير: عادل النعيمي)
6 يوليو 2022 01:57

هالة الخياط (أبوظبي)

باشرت بلدية مدينة أبوظبي بأعمال تزيين شوارع مدينة أبوظبي وضواحيها بالتشكيلات الضوئية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولتعزيز الأجواء الروحانية في هذه المناسبة المباركة، وبثاً للبهجة والسعادة بين السكان.
ونشرت البلدية العديد من التشكيلات الضوئية متناسقة الألوان في ميادين مدينة أبوظبي، وشوارعها وجسورها. واحتوت التشكيلات الضوئية العديد من العبارات التي تعكس الموروث الثقافي والعادات والتقاليد المتبعة لدى مواطني الإمارات مثل: (عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، عساكم من عواده، من الغانمين والسالمين، من العايدين والفايزين).

وحول أنواع المجسمات المستخدمة، أكدت البلدية أنها حرصت خلال تزيين أبوظبي بهذه المناسبة على إدخال أشكال جديدة وبأحجام كبيرة بهدف تشكيل لوحة فنية جمالية من الأنوار تسهم في إسعاد المجتمع وتعكس أجواء السلام والاستقرار والفرح التي تعم الوطن بأكمله، كما تضمنت تشكيلات تحمل طابع الزخارف الإسلامية.
وأعطت البلدية خصوصية واهتماماً كبيرين لتزيين الكورنيش كونه واجهة سياحية، ووجهة مفضلة لأفراد المجتمع والزوار، وعملت البلدية على تركيب مجسمات وأشكالاً عملاقة.
كما تم تمييز جسر المقطع بتركيب ستائر من الإنارة على عرض الجسر، مما يعكس جمال الجسر ويعطي منظراً بهياً لمدخل أبوظبي.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها راعت أثناء تركيب زينة عيد الأضحى إجراءات السلامة من حيث استخدام المواد ذات الجودة العالية التي من شأنها توفير السلامة والأمان. كما أخذت بعين الاعتبار اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية، بحيث لا تؤثر على مستخدمي الطرق حفاظاً على سلامتهم.

أبوظبي
الإمارات
عيد الأضحى
بلدية أبوظبي
عيد الأضحى المبارك
شوارع أبوظبي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
منازل غمرتها الفيضانات بجوار جسر وندسور القديم على طول نهر هاوكيسبيري الفائض في ضاحية وندسور شمال غرب سيدني
عربي ودولي
آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات
اليوم 13:45
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
الإمارات
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
اليوم 13:45
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:25
درب التبانة
الإمارات
"الإمارات للفلك": نهر المجرة يظهر في سماء الإمارات
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©