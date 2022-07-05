أبوظبي تزين الشوارع الرئيسة والجسور ابتهاجاً بعيد الأضحى

هالة الخياط (أبوظبي)

باشرت بلدية مدينة أبوظبي بأعمال تزيين شوارع مدينة أبوظبي وضواحيها بالتشكيلات الضوئية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولتعزيز الأجواء الروحانية في هذه المناسبة المباركة، وبثاً للبهجة والسعادة بين السكان.

ونشرت البلدية العديد من التشكيلات الضوئية متناسقة الألوان في ميادين مدينة أبوظبي، وشوارعها وجسورها. واحتوت التشكيلات الضوئية العديد من العبارات التي تعكس الموروث الثقافي والعادات والتقاليد المتبعة لدى مواطني الإمارات مثل: (عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، عساكم من عواده، من الغانمين والسالمين، من العايدين والفايزين).

وحول أنواع المجسمات المستخدمة، أكدت البلدية أنها حرصت خلال تزيين أبوظبي بهذه المناسبة على إدخال أشكال جديدة وبأحجام كبيرة بهدف تشكيل لوحة فنية جمالية من الأنوار تسهم في إسعاد المجتمع وتعكس أجواء السلام والاستقرار والفرح التي تعم الوطن بأكمله، كما تضمنت تشكيلات تحمل طابع الزخارف الإسلامية.

وأعطت البلدية خصوصية واهتماماً كبيرين لتزيين الكورنيش كونه واجهة سياحية، ووجهة مفضلة لأفراد المجتمع والزوار، وعملت البلدية على تركيب مجسمات وأشكالاً عملاقة.

كما تم تمييز جسر المقطع بتركيب ستائر من الإنارة على عرض الجسر، مما يعكس جمال الجسر ويعطي منظراً بهياً لمدخل أبوظبي.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها راعت أثناء تركيب زينة عيد الأضحى إجراءات السلامة من حيث استخدام المواد ذات الجودة العالية التي من شأنها توفير السلامة والأمان. كما أخذت بعين الاعتبار اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية، بحيث لا تؤثر على مستخدمي الطرق حفاظاً على سلامتهم.