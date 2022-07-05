تطبيقات ذكية وخدمات سريعة في مسالخ أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية مسالخها لاستقبال الجمهور (مسلخ بني ياس، مسلخ الوثبة، مسلخ الشهامة) خلال عيد الأضحى المبارك من بعد صلاة العيد وحتى الساعة السابعة مساءً، مؤكدة اكتمال الكادر الطبي البيطري وتوفير العدد الكافي من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، بالتعاون مع الشركات المشغلة، وكافة المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة وإجراءات احترازية بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

واعتذرت بلدية مدينة أبوظبي لعدم إمكانية استقبال الجمهور في المسلخ الآلي في أبوظبي وتخصيص المسلخ الآلي لتنفيذ الطلبات عبر التطبيقات الذكية، وتنفيذ طلبات تجهيز الأضاحي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وتتيح البلدية للجمهور خيارين للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي منها التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، حيث يمكن للسادة المضحين طلب الأضاحي من خلال تطبيقات: (ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الامارات، حلال، حلال مزارعنا)، أو من خلال زيارة مسالخ (الوثبة، بني ياس، الشهامة).

ويقوم مشغلو التطبيقات الذكية بتجهيز طلبات الجمهور وإيصالها إلى منازلهم بعد فحص الأضحيات من قبل الكادر البيطري المتخصص في بلدية مدينة أبوظبي.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على التطبيقات الذكية للاستفادة من الخدمات التي توفر لهم الراحة والخدمة المتكاملة، وفي الوقت ذاته تساهم التطبيقات الذكية في رفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالآخرين وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب.

فحص بيطري

تستقبل المسالخ المضحين وتقدم الخدمات من خلال انتظار المتعاملين في سياراتهم الخاصة وتطبيق نظام مسارات السيارات لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم اختلاط الجمهور الكريم، حيث يتم استلام الحيوانات في الموقع المخصص للاستلام في كل مسلخ، ومن ثم تسليم الأضاحي وتوصيلها إلى سيارات المتعاملين مع توفير إنترنت مجاني في ساحات ومواقف المسالخ.

وأكدت البلدية أن المسالخ تتبع إجراءات صحية فائقة الرعاية والعناية، حيث تقدم المسالخ خدمات تجهيز الأضاحي والفحص البيطري.