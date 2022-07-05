«فرحتكم غايتنا» في دبي

دبي (الاتحاد)

نفذت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي للعام الثاني على التولي، مبادرة «فرحتكم غايتنا»، لكسوة 45 أسرة محتاجة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مطارات دبي، وجمعية الاحسان الخيرية، ولجنة مبادرة الروح الإيجابية، وسوشيل هب.

وشهد إطلاق المبادرة العقيد جمعة سالم الروم، مساعد المدير العام للإدارة بالوكالة، بحضور العقيد عبد الله الدوسري، مدير إدارة أمن مبنى3، وفاطمة حجير، منسقة لجنة مبادرة الروح الإيجابية، والفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، والدكتور حقي إسماعيل، المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيري، وعدد من ضباط ومنتسبي الإدارة العامة لأمن المطارات وممثلي الجهات المشاركة.

وقال العقيد جمعة سالم الروم: إن الهدف من المبادرة هو إسعاد الأيتام وإدخال الفرحة في قلوبهم من خلال النزول الميداني وتوزيع كسوة العيد عليهم في منازلهم.