«أبوظبي للصحة العامة»: الإجراءات الاحترازية أثناء السفر ضرورة لتجنب كورونا

منى الحمودي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة شرينة المزروعي، مدير إدارة تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر أهمية أن يتعرف المسافرون على جميع متطلبات شركات الطيران والوجهة المقصودة، بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامات أو وثائق تأكيد التطعيم ونتائج الفحص أو الحجر الصحي، ومن الأفضل تجنب السفر في حال وجود أعراض لدى المسافر للإصابة بعدوى «كوفيد-19».

وقالت عند الرغبة بالسفر إلى مناطق قد تعرض المسافر لخطر الإصابة بأمراض المناطق المدارية، يجب الحرص على استشارة خبير طبي في السفر قبل الرحلة بوقت كافٍ للتأكد من الحصول على اللقاحات المناسبة.

وأضافت ينبغي عند حزم الحقائب تحضير الكمامات ومعقمات أيدي كافية للرحلة، كما يمكن التزود بحقيبة الإسعافات الأولية مع بعض اللوازم المفيدة، مثل الضمادات والمراهم الموضعية والأدوية المضادة للدوار والشعور بالغثيان.

شرينة المزروعي

لفتت الدكتورة شرينة المزروعي إلى أهمية ارتداء الكمامات طوال فترة وجود المسافر في المطار وعلى متن الطائرة لتجنب الإصابة بعدوى «كوفيد-19»، وضرورة الحذر والتحلي بالمسؤولية خلال هذه المرحلة التي تشهد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود. منوهةً بضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي قدر الإمكان، وخاصة أثناء الصعود إلى الطائرة، وعلى المسافرين الحرص على تنظيف أيديهم بشكل متكرر عن طريق غسلها بالماء والصابون أو باستخدام معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول، وتجنب لمس أعينهم أو أنوفهم أو أفواههم، وخاصة بعد ملامسة الأسطح المكشوفة والمعرضة للمسّ بشكل متواصل. ولضمان الحماية من عدوى «كوفيد-19»، أشارت الدكتورة شرينة المزروعي إلى أنه ينبغي الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر واحد من الآخرين، حتى وإن لم يكونوا مرضى، كما ينبغي تجنب الأماكن المزدحمة أثناء التجول والنزهات.

المراقبة الذاتية

أكّدت الدكتورة شرينة على أهمية انتقاء الأطعمة والمشروبات المناسبة خلال فترة الإجازة، والحرص على تناول وجبات نظيفة ومحضّرة جيداً، مع شرب المياه النقية والصحية، كما ينبغي تنظيف الأيدي قبل الأكل، والتأكد من تنظيف علب الطعام والمشروبات بالمعقمات قبل فتحها أو تخزينها، ومراعاة غسل الفواكه والخضراوات جيداً باستخدام مياه نظيفة.

وقالت عند انتهاء الإجازة والعودة إلى الديار، ينبغي الاحتفاظ بالحالة الخضراء على تطبيق الحصن والمراقبة الذاتية لأعراض «كوفيد-19»، وفي حال ظهور أية أعراض يجب البدء بالعزل الشخصي وإجراء فحص «كوفيد-19» في أقرب مركز للفحص.