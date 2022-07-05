«الخدمات الصحية» تتفقد «الرفاع» ومستشفيي الكويت والقاسمي

دبي (الاتحاد)

تفقد الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يرافقه الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة، كلاً من مستشفى الكويت ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال ومركز الرفاع الصحي في الشارقة، بهدف الاطّلاع على كفاءة الخدمات الصحية والجهود الطبية والتمريضية والإدارية والفنية، والوقوف على أبرز الخدمات الصحية الجديدة، لضمان توفير أفضل ممارسات الرعاية الصحية، ومواصلة التطوير وفق مؤشرات الجودة العالمية.

وتأتي الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات التفقدية المتواصلة التي تشمل جميع المرافق الصحية التابعة للمؤسسة بهدف الوقوف على مستوى الرعاية الصحية للمرضى وخدمات المتعاملين، وتعزيز قنوات التواصل معهم حول جودة الأداء، والاطلاع على كفاءة الإجراءات والبرامج الطبية، فضلاً عن رصد احتياجات المنشآت الصحية وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية المتميزة، ورفع كفاءة الأعمال والخدمات.

وقال الدكتور محمد سليم العلماء: «إن الزيارة تأتي في سياق سلسلة من الجولات التفقدية الهادفة إلى الاطلاع على كفاءة العمل، والوقوف على جودة الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في وحدة المناظير في مستشفى الكويت بالشارقة، وكذلك الصيدلية الروبوتية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، لأغراض استدامة تعزيز الخدمات الذكية وتوفير الممكّنات من خلال أحدث الأجهزة والممارسات الطبية العالمية».

من جانبه، أكد الدكتور يوسف محمد السركال أن الهدف من الزيارات الدورية يأتي في إطار الخطط التطويرية المستدامة، التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى تعزيز خدماتها الصحية بما يلبي متطلبات المتعاملين، ويضمن توفير خدمات رعاية صحية تطبق أعلى معايير البروتوكولات العلاجية في مختلف التخصصات الطبية، وتسهم في مواصلة رفع القدرة التنافسية لقطاع الخدمات الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

زيارات دورية

تعزز الزيارات الدورية من قنوات التواصل مع الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز أدوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، للاطلاع على متطلباتهم وآرائهم، مما يقود إلى مزيد من التطوير والارتقاء بجودة الأداء والكفاءة في بيئة العمل، ويضمن لهم المشاركة المباشرة في تطوير مستوى الأداء، ويعزز من قدرة وجودة الخدمات الصحية والعلاجية.