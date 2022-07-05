«تطمين» لتعقب مراحل تصنيع الدواء

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل افتراضية لبدء مرحلة الإعداد والتنفيذ لمنصة «تطمين»، المنصة الوطنية لتتبع وتعقب الأدوية، استعداداً لتفعيل نقلةٍ نوعية في قطاع الأدوية بدولة الإمارات. وتأتي الورشة في إطار التحضيرات الجارية لبرنامج الإعداد والتنفيذ الخاص بشركاء سلسلة التوريد المختارين للنظام، والذي يستمر إلى شهر ديسمبر من العام الجاري.

وقال أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تعكس ورشة العمل التزامنا بتوفير كافة السبل الضامنة لنجاح إطلاق منصة «تطمين» ودخولها طور التنفيذ، وتعزيز وعي المعنيين والشركاء بآليات عمل المنصة والحلول التي توفرها لسلاسل الإمداد والتوريد الدوائية.