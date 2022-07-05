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«التثقيف الصحي» تطلق «أسلوب حياة»
خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
6 يوليو 2022 01:57

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلنت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن إطلاق برنامجها التوعوي «أسلوب حياة» الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتوجيههم إلى كيفية اتباع نمط حياة صحي، وتقديم استشارات صحية تدعم تبني نمط الحياة الصحي، وأهمية اتباع نظام غذائي محسوب السعرات الحرارية، إلى جانب تصحيح المفاهيم التغذوية المغلوطة بناء على مصادر علمية موثوقة، والتوعية بأهمية الالتزام بممارسة النشاط البدني بشكل منتظم لجميع فئات المجتمع، وتأثير البيئة المحيطة في تعزيز الصحة العامة للفرد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح أمس، في قاعة الجادة بالشارقة.
وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي خلال كلمتها حرص الإدارة على تعزيز صحة أفراد المجتمع وتحفيزهم على تبني نمط حياة صحي، من خلال توجيه الجهود نحو إطلاق البرامج التثقيفية والتوعوية بطرق مبتكرة وأساليب علمية متطورة تضمن تمكين أفراد المجتمع من الوعي الصحي المتكامل المبني على أسس علمية دقيقة.

الإمارات
الشارقة
إدارة التثقيف الصحي
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
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