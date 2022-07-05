«أهلاً سلامة».. مسرحية تعزز المفاهيم التوعوية لدى الأطفال

دبي (الاتحاد)



في إطار فعاليات صيف صحي وآمن، وحملة «هل منزلك آمن» التوعوية، تستعد بلدية دبي لعرض مسرحية تحمل العديد الرسائل التوعوية للأطفال بعنوان «أهلاً سلامة»، خلال شهر يوليو الجاري في مدينة مدهش الترفيهية.

يأتي العرض المسرحي التوعوي في إطار جهود الدائرة ومسؤوليتها المجتمعية نحو تعزيز المفاهيم التوعوية لدى الأطفال، وغرس قيم الصحة والسلامة لديهم، خاصة خلال فصل الصيف وأثناء تواجدهم بالمنازل، وذلك بعد النجاح المتميز الذي حققته العروض المسرحية السابقة خلال الأعوام الماضية، والتي لاقت تفاعلاً لافتاً من قبل الأطفال وذويهم، ويدور العرض هذا العام في إطار مشوق للصراع بين شخصيتي «سلامة» و«حذر»، حيث تقع أسرة تتكون من والدين وأطفال في بعض الأخطاء، فتقوم شخصية «حذر»، وهو سفير الصحة والسلامة في بلدية دبي، بتصحيح المفاهيم وترسيخ المعلومات والنصائح للمشاهدين بأسلوب شيق وجميل، فيما يتناول العرض عدة نقاط توعوية تهدف إلى تشجيع الأطفال على تبادل الرسائل التوعوية فيما بينهم.

وستقام عروض المسرحية في مدينة مدهش الترفيهية على عدة أيام، حيث سيقدم العرض الأول في الثانية ظهراً من يوم الأحد 10 يوليو الجاري، بينما سيقام العرض الثاني والثالث والرابع، أيام 16، و24، و30 يوليو الجاري، في الخامسة مساءً.

وتجدر الإشارة إلى حرص بلدية دبي الدائم على تعزيز دورها التوعوي في المجتمع، من خلال تنظيم الفعاليات التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع صغاراً وكباراً للالتزام بالممارسات الصحية السليمة.