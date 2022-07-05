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حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 93 نزيلاً بمناسبة العيد
حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 93 نزيلاً بمناسبة العيد
5 يوليو 2022 20:15

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 93 نزيلا بالمنشآت الاصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة وانطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.

يأتي أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة العيد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

ورفع سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين والذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساساً عميقاً بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته وأن تظل أبواب العودة مفتوحة والتراجع عن الأخطاء والاستفادة من الدروس والعبر التي مر بها السجناء خلال الفترة الماضية سبيلاً إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم.

وأعرب اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي عن تمنياته بأن تكون فترة العقوبة كافية لإصلاحهم وعودتهم للمجتمع كأشخاص أسوياء يقومون بدورهم في خدمة الوطن.. مؤكدا أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم قبل عيد الأضحى.

المصدر: وام
حاكم عجمان
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